Ко Дню народного единства в Луганске активисты проведут праздничный забег «Русская пробежка»
Ко Дню народного единства в Луганске активисты из общественной организации «Мир Луганщине» проведут праздничный забег «Русская пробежка». Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Забег пройдет в центре Луганска 4 ноября. Сбор участников начнется в 10.30 возле стадиона «Авангард». После активисты проведут разминку. И в 11 часов колона спортсменов стартует по запланированному маршруту до сквера имени Героев «Молодой гвардии».
На этом забег «Русская пробежка» заканчивается. Но общественники в этот день предлагают спортсменам также присоединиться к соревнованиям «Братские игры» и тематическому фотоконкурсу.
— Все жители нашей Республики, а особенно молодежь, любят делать фотографии. Каждый год после масштабной пробежки в сети появляется множество фото и видео. В этом году мы решили сделать фотоконкурс. Условия в нем очень просты и каждый сможет принять участие. Нужно также, как и обычно, выложить в социальные сети фотографии с «Русской пробежки» и «Братских игр», но с хештегом #МыЕдиныЛНРРоссия. Узнать дату награждения можно будет в нашей группе ВКонтакте, — добавили в пресс-службе общественного движения
ИСТОЧНИК KP.RU
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