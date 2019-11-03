Ко Дню народного единства в Луганске активисты проведут праздничный забег «Русская пробежка»

СЕГОДНЯ 11:37 2019-11-03T11:37:19+03:00

На «Братских играх» все желающие могут проявить себя в соревнованиях по поднятию гири, в прыжках через скакалку, армрестлинге и отжиманиях. Фото: stv24.tv

Во время пробежки можно также поучаствовать в фотоконкурсе. Авторы лучших фотографий с забега получат ценные призы

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Ко Дню народного единства в Луганске активисты из общественной организации «Мир Луганщине» проведут праздничный забег «Русская пробежка». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Забег пройдет в центре Луганска 4 ноября. Сбор участников начнется в 10.30 возле стадиона «Авангард». После активисты проведут разминку. И в 11 часов колона спортсменов стартует по запланированному маршруту до сквера имени Героев «Молодой гвардии».

На этом забег «Русская пробежка» заканчивается. Но общественники в этот день предлагают спортсменам также присоединиться к соревнованиям «Братские игры» и тематическому фотоконкурсу.

— Все жители нашей Республики, а особенно молодежь, любят делать фотографии. Каждый год после масштабной пробежки в сети появляется множество фото и видео. В этом году мы решили сделать фотоконкурс. Условия в нем очень просты и каждый сможет принять участие. Нужно также, как и обычно, выложить в социальные сети фотографии с «Русской пробежки» и «Братских игр», но с хештегом #МыЕдиныЛНРРоссия. Узнать дату награждения можно будет в нашей группе ВКонтакте, — добавили в пресс-службе общественного движения

ИСТОЧНИК KP.RU