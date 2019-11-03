По Донецку, Ясиноватой и Коминтерново украинские боевики выпустили почти 150 снарядов и мин
Украинские военные за истекшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 142 боеприпаса. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
- Вооруженные формирования Украины открывали огонь по десяти городам и селам: Спартаку, Старомихайловке, Ясиноватой (это на донецком направлении), Зайцево, Гольмовскому, поселку шахты «6/7», Широкой Балке (на горловском направлении) и Белой Каменке, Петровскому, Коминтерново (мариупольское направление), - рассказал Руслан Якубов.
Украинские боевики пускали в ход минометы калибром 120- и 82 миллиметра, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное.
В СЦКК сообщили, что в донецком поселке Старомихайловка повреждена кровля жилого дома (улица Советская, дом 47).
Напомним, что украинские боевики каждый день нарушают «режим тишины», несмотря на данное слово в Минске. Вчера они выпустили по Республике больше 200 снарядов и мин.
ИСТОЧНИК KP.RU