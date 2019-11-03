СЕГОДНЯ 10:42 2019-11-03T10:42:24+03:00

По Донецку, Ясиноватой и Коминтерново украинские боевики выпустили почти 150 снарядов и мин. Фото: ТК «Звезда»

Об этом сообщили в СЦКК

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Украинские военные за истекшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 142 боеприпаса. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

- Вооруженные формирования Украины открывали огонь по десяти городам и селам: Спартаку, Старомихайловке, Ясиноватой (это на донецком направлении), Зайцево, Гольмовскому, поселку шахты «6/7», Широкой Балке (на горловском направлении) и Белой Каменке, Петровскому, Коминтерново (мариупольское направление), - рассказал Руслан Якубов.

Украинские боевики пускали в ход минометы калибром 120- и 82 миллиметра, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное.

В СЦКК сообщили, что в донецком поселке Старомихайловка повреждена кровля жилого дома (улица Советская, дом 47).

Напомним, что украинские боевики каждый день нарушают «режим тишины», несмотря на данное слово в Минске. Вчера они выпустили по Республике больше 200 снарядов и мин.

ИСТОЧНИК KP.RU