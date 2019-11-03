2019-11-03T09:55:23+03:00
Спорт

Сборная ДНР по каратэ завоевала 11 медалей на соревнованиях в Крыму

Сборную Республики представляли 10 спортсменов из Макеевки
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сборная ДНР по каратэ завоевала 11 медалей на соревнованиях в Крыму. Фото: Минспорта РеспубликиСборная ДНР по каратэ завоевала 11 медалей на соревнованиях в Крыму. Фото: Минспорта Республики
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Всероссийские соревнования по олимпийскому каратэ WKF «Кубок ТЭС», в которых участвовали спортсмены Донецкой Народной Республики, проходили в Евпатории. Об этом сообщили в Министерстве молодежи, спорта и туризма ДНР.

В соревнованиях приняли участие порядка 800 спортсменов из Москвы, Московской области, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Калмыкия, Кабардино-Балкарской Республики, Пятигорска, города Орел, а также ДНР и ЛНР.

- Сборную Донецкой Народной Республики представили 10 спортсменов комплексной детско-юношеской спортивной школы Макеевки, - рассказали в Минспорта.

Сборная ДНР по каратэ завоевала 11 медалей на соревнованиях в Крыму. Фото: Минспорта Республики

Сборная ДНР по каратэ завоевала 11 медалей на соревнованиях в Крыму. Фото: Минспорта Республики

По итогам выступления сборной ДНР на счету у команды 11 медалей, из которых 6 серебряных и 5 бронзовых соответственно. В числе призеров Мария Горбенюк, Юрий Хачковский, Александр Дячкин, Данил Беликов, Егор Сурков, Дмитрий Ткаченко, Арсэн Козлов, Сергей Журавль, Кирилл Барсуков, Мария Суровикина.

Победителей и призеров отметили грамотами и медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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