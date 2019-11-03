Творческая исповедь: в Донецке открылась юбилейная выставка скульптора Юрия Коровушкина

СЕГОДНЯ 09:08 2019-11-03T09:13:38+03:00

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Персональная выставка известного скульптора Юрия Коровушкина, посвященная 70-летию со Дня его рождения, открылась в Донецком республиканском художественном музее. В трех выставочных залах представлены 42 работы автора на разную тематику, созданные им за все время его творчества. Среди них есть и работы по дереву, которые скульптор создал уже в годы войны в Донбассе.

- Эту выставку можно назвать творческой исповедью одного из самых талантливых донецких скульпторов, - заявила заместитель директора по науке Донецкого республиканского художественного музея Марина Третьякова.

Она отметила, что посетителям необходимо обязательно обратить внимание на работы автора в дереве.

- Юрий Иванович мастер этой техники. Удивляешься его умению создать на дереве неповторимый образ, - сказала она.

Сам автор рассказал, что в своей работе он использует песчаник, оргстекло, гипс, но больше всего отдает предпочтение дереву. На выставку он представил работы на разную тематику. Здесь есть и детство, несколько скульптур на библейскую тему. О событиях последних лет в Донбассе говорит работа «Раненая»: деревянная фигура девушки, пронзенная осколками «Градов».

ИСТОЧНИК KP.RU