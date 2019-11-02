2019-11-02T21:49:51+03:00
Политика

Депутат Госдумы побывал на участке развода войск в Золотом

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР [видео]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: НМ ЛНРФото: НМ ЛНР
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- Депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Журавлев посетил участок разведения сил и средств № 2 в районе Золотого, где буквально вчера произошел отвод сил и средств с обеих сторон. Основная цель визита российского парламентария – своими глазами увидеть, как выполняется абсолютное перемирие в Донбассе, - говорится в сообщении Народной милиции Луганской Народной Республики.

Депутата Журавлев отметил, что это в первый раз за столько лет украинская сторона решила внезапно, правда, внезапно, буквально за полтора часа предупредив, и сделать именно такой шаг – отвод войск.

- Действительно, их здесь нет. Мы посмотрели, и это так, - сказал Журавлев.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Журавлев посетил участок разведения сил и средств в Золотом.

Руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко подтвердил, что на данный момент на участке разведения сил и средств в районе Золотого «сохраняется режим тишины».

- Думаю, что это самый основной показатель того, что мы движемся в нужном, в правильном направлении, - подчеркнул Филипоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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