Наталья Никонорова: Киев умеет усмирять радикально настроенных националистов

СЕГОДНЯ 20:33 2019-11-02T20:41:09+03:00

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Контактная группа в Минске согласовала две ключевые, фиксированные даты мероприятий на участке разведения в районе Петровского в соответствии с ранее утверждённым Контактной группой планом-графиком: 4 ноября – для начала практических действий по устранению нарушений на данном, разведённом ещё в 2016 году, участке и 2 ноября - для начала проведения подготовительных мероприятий (отправка в ОБСЕ информации об отводимых силах и средствах и на следующий день 3 ноября - отправка уведомления о готовности к разведению). Об этом сообщила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.

Ранее руководство Украины также озвучило согласованную дату 4 ноября, несмотря на договоренность Контактной группы о ее неразглашении.

- Надеемся, что это не просто специальный ход с украинской стороны для того, чтобы в случае каких-либо сбоев прикрыться традиционными отговорками о семи днях тишины и якобы неуправляемыми нацбатами. Как мы видим на примере Золотого, при желании, оказалось вполне возможным усмирить радикально настроенные вооруженные элементы и запустить процесс разведения, - отметила Наталья Юрьевна.

И при этом добавила:

- В понедельник 4 ноября мы увидим, воспринимают ли соответствующие силы Президента Украины как своего верховного главнокомандующего, приказ которого они должны выполнить.

Отметим, что со стороны ДНР готовность к выполнению плана-графика была подтверждена неоднократно. Силы Народной милиции по-прежнему готовы возобновить обязательства по разведению.

Второго и третьего ноября Республика направит соответствующие уведомления миссии ОБСЕ, а четвертого ноября в согласованное ранее время 13:00 (по московскому времени, что соответствует 12.00 по восточноевропейскому времени) будет запущена белая ракета.

ИСТОЧНИК KP.RU