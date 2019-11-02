2019-11-02T16:09:40+03:00
Политика

ВСУ обстреляли Золотое

Этот факт зафиксировали наблюдатели ОБСЕ
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: МВД ЛНРФото: МВД ЛНР
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Вооруженные формирования Украины обстреляли Золотое-5. Этот факт зафиксировали наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Обстрелы территории Республики со стороны противника также фиксируют патрули Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Так, в населенном пункте Золотое-5 на улице Кутузова вблизи жилого дома наблюдатели обнаружили воронку от разрыва боеприпаса, выпущенного с позиций 72-й бригады ВСУ, - сказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы Управления Народной милиции отметил, что киевские силовики три раза за минувшие сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Обстрелам подверглись районы сел Санжаровка, Красный Яр и Логвиново.

ИСТОЧНИК KP.RU

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