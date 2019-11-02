Кто убил мариупольского предпринимателя

СЕГОДНЯ 14:32 2019-11-02T14:32:59+03:00

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Вчера вечером в Мариуполе был убит владелец одного из ресторанов. 38-летний предприниматель был за рулем автомобиля, машина потеряла управления и врезалась в дерево. Однако мужчина погиб от ножевого ранения.

- Подозреваемый был задержан вчера вечером. Им оказался 31-летний местный житель, который ранее не имел проблем с законом и не попадал в поле зрения правоохранителей, - говорится в сообщении полиции.

Выяснилось, что накануне между погибшим и подозреваемым возник конфликт.

- Задержанный переходил дорогу в неустановленном месте, из-за чего 38-летний мужчина вышел из автомобиля, чтобы пообщаться с пешеходом. Подозреваемый достал нож, ударил мужчину по туловищу, после чего сбежал, - рассказали в органах. – По этому факту возбуждено уголовное производство. Санкция статьи за «умышленное» убийство предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU