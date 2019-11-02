2019-11-02T12:06:30+03:00
Политика

ВСУ выпустили по ДНР 211 боеприпасов – в Зайцево поврежден дом

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: topwar.comФото: topwar.com
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За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 20 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 211 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- Обстрелам со стороны ВСУ подверглись 11 населенных пунктов: Спартак, поселок шахты «Трудовская», Минеральное (донецкое направление), Доломитное, Михайловка, поселки шахт им. Гагарина и им. Изотова (горловское направление), Новоласпа, Коминтерново, Заиченко, Ленинское (мариупольское направление), - рассказал Якубов.

По данным руководителя представительства ДНР в СЦКК, для обстрела украинские солдаты применяли минометы калибром 120 и 82 миллиметров, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

- В результате огня украинских боевиков в горловском поселке Зайцево был поврежден дом по адресу: улица Карбышева, 96, - сообщил Руслан Якубов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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