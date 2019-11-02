ВСУ выпустили по ДНР 211 боеприпасов – в Зайцево поврежден дом
За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 20 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 211 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
- Обстрелам со стороны ВСУ подверглись 11 населенных пунктов: Спартак, поселок шахты «Трудовская», Минеральное (донецкое направление), Доломитное, Михайловка, поселки шахт им. Гагарина и им. Изотова (горловское направление), Новоласпа, Коминтерново, Заиченко, Ленинское (мариупольское направление), - рассказал Якубов.
По данным руководителя представительства ДНР в СЦКК, для обстрела украинские солдаты применяли минометы калибром 120 и 82 миллиметров, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.
- В результате огня украинских боевиков в горловском поселке Зайцево был поврежден дом по адресу: улица Карбышева, 96, - сообщил Руслан Якубов.
ИСТОЧНИК KP.RU