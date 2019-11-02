2019-11-02T11:21:05+03:00
Политика

ЛНР завершила процесс разведения в Золотом

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Разведение сил и средств в Петровском запланировано на 4 ноябряРазведение сил и средств в Петровском запланировано на 4 ноябряФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Вчера в районе Золотого были завершены мероприятия разведения сил и средств о стороны Луганской Народной Республики. Об этом сообщил руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко.

- Народная милиция завершила, в соответствии с планом-графиком, согласованном в Минске, возобновленный процесс разведения сил и средств на участке № 2 «Золотое2», - сказал он.

Об этом было сообщено представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, осуществлявшим мониторинг на участке разведения сил и средств.

- Мы ждем информации от миссии ОБСЕ о ситуации с разведением на украинской стороне, - отметил Филипоненко.

Напомним, что согласована дата разведения сил в селе Петровском. Процесс отвода войск должен состояться 4 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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