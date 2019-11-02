ВСУ обстреляли Санжаровку, Логвиново и Красный Яр в ЛНР

СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-02T09:42:45+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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В представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР.

Обстрелам подверглись районы сел Санжаровка и Логвиново, а также поселок Красный Яр на окраине Луганска, - говорится в сообщении Совместного центра.

В СЦКК отметили, что огонь велся из станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и стрелкового оружия.

- Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, - добавили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU