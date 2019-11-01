Медведев позвал Гордона в ДНР

1 Нояб. 22:10 2019-11-01T22:10:58+03:00

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Украинским псевдоэкспертам, оскорбляющим народ Донбасса, следует лично посетить регион, чтобы познакомиться с так называемым враждебным населением. Об этом сегодня заявил депутат народного совета ДНР Владимир Медведев, комментируя интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Накануне Гордон заявил, что жители Донбасса пронизаны «антиукраинским духом под воздействием российской пропаганды». Он назвал людей, проживающих в Донбассе, «враждебным населением», а сам регион — «гнойником» на территории Украины.

- Я не знаю, о каком неразвитом Донбассе с враждебным населением говорит в своем интервью журналист Дмитрий Гордон. С его стороны делать заявления об экономике и социальном состоянии (ДНР и ЛНР), находясь где-то в Киеве – это, по меньшей мере, непрофессионально, – отметил Медведев.

Он добавил, что подобные Гордону деятели очень быстро меняют свою риторику в зависимости от источника их финансирования.

- В ответ на его интервью могу только пригласить Дмитрия к нам в Донбасс. Пусть он лично убедится, что у нас тут нет никаких российских войск и наши граждане не живут под дулом автомата. Мы не «гнойник», мы народ со своим мнением и правами. А самое главное, что люди Донбасса больше всего на свете хотят мира и готовы отстаивать до конца свое право говорить на русском языке, а также жить и развиваться своим путем, — подытожил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU