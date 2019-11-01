2019-11-01T21:57:46+03:00
Политика

Радикалы намерены не допустить разведение сил в Петровском

Нацбаты намерены заблокировать дороги, по которым ВСУ будут отводить силы и средства
Ольга ГОРДО
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Радикалы всеми силами постараются не допустить отвода вооружения ВСУ. Фото: https://tsargrad.tvРадикалы всеми силами постараются не допустить отвода вооружения ВСУ. Фото: https://tsargrad.tv
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Радикалы собираются заблокировать пути вывода сил и вооружения украинской армии из района «Петровское – Богдановка». Об этом сегодня заявил замначальника УНМ ДНР Эдуард Басурин.

Он также уточнил, что в соседнем с Богдановкой селе Николаевка на подконтрольной ВСУ территории идет обустройство тренировочных лагерей, где проходят подготовку отряды для противодействия отводу войск. Несколько дней назад туда прибыли три автобуса с молодчиками.

- Замысел руководства радикалов состоит в том, чтобы в случае начала разведения сторон использовать молодых людей для блокирования путей отвода техники и личного состава. Расчет ставится на то, что силовики не будут по ним открывать огонь и применять меры физического воздействия, – сказал Басурин.

Он отметил, что в частности в лагерях с планируется проводиться занятия по огневой подготовке и тактике поведения при участии в протестных акциях.

Напомним, что на 4 ноября назначено разведение сил и средств на участке Петровское – Богдановка. А сегодня все-таки состоялось разведение сил и средств в Золотом.

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Более того, велика вероятность того, что начнут разбирать – а кто совершил военные преступления. И первыми козлами отпущения будут не Турчинов, который начал эту «антитеррористическую операцию», и не Порошенко, а нацбаты (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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