Радикалы намерены не допустить разведение сил в Петровском

1 Нояб. 21:57 2019-11-01T21:57:46+03:00

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Радикалы собираются заблокировать пути вывода сил и вооружения украинской армии из района «Петровское – Богдановка». Об этом сегодня заявил замначальника УНМ ДНР Эдуард Басурин.

Он также уточнил, что в соседнем с Богдановкой селе Николаевка на подконтрольной ВСУ территории идет обустройство тренировочных лагерей, где проходят подготовку отряды для противодействия отводу войск. Несколько дней назад туда прибыли три автобуса с молодчиками.

- Замысел руководства радикалов состоит в том, чтобы в случае начала разведения сторон использовать молодых людей для блокирования путей отвода техники и личного состава. Расчет ставится на то, что силовики не будут по ним открывать огонь и применять меры физического воздействия, – сказал Басурин.

Он отметил, что в частности в лагерях с планируется проводиться занятия по огневой подготовке и тактике поведения при участии в протестных акциях.

Напомним, что на 4 ноября назначено разведение сил и средств на участке Петровское – Богдановка. А сегодня все-таки состоялось разведение сил и средств в Золотом.

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ИСТОЧНИК KP.RU