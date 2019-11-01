Художники закончили рисовать портрет Арсена Павлова на доме в центре Донецка

СЕГОДНЯ 20:05 2019-11-01T20:33:09+03:00

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Портрет Арсена Павлова (Моторолы) на доме в центре Донецка, наконец, закончен. Десять художников из команды «Арттаран» трудились над его созданием 11 дней. Всего они потратили 45 литров фасадной краски, 30 литров акрилового лака и 70 аэрозольных баллонов. Сам же рисунок занимает в высоту шесть этажей многоэтажного дома.

О том, что в центре города появится огромный портрет с Героем Республики, стало известно еще в начале октября. Но тогда его планировали нарисовать на доме номер пять на улице Гринкевича. В процессе расположение рисунка изменили по просьбе сослуживцев Моторолы.

Теперь знаменитый граффити-портрет находится на высотке в Калининском районе на пересечении одной из главных артерий Донецка: проспекта Ильича и улицы Марии Ульяновой. Здание ничем не загорожено, так что на портрет открывается отличный обзор.

— Здесь проходит намного больше людей. Еще больше проезжают по проспекту Ильича на транспорте. Граффити видно издалека, — говорит один из участников творческой команды «Арттаран» Виталий Яремко.

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ИСТОЧНИК KP.RU