Киев готовил провокацию с большими жертвами: в ЛНР рядом со Станицей Луганской нашли миномет с боеприпасами

СЕГОДНЯ 19:48 2019-11-01T19:48:33+03:00

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В Станице Луганской, где воюющие стороны отвели войска и сейчас завершается ремонт моста у единственного пункта пропуска, готовилась большая провокация. Жертвами могли стать десятки мирных жителей. А мирный процесс сорван.

Сегодня в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР рассказали «КП» об обнаружении тайника недалеко от линии соприкосновения.

- Сотрудниками Генеральной прокуратуры ЛНР в лесопосадочной полосе примерно в 1 километре от села Лобачево выявлен замаскированный тайник с боевыми припасами и взрывчатыми веществами, - говорится в сообщении.

Миномет и мины к нему были готовы к применению. Фото: gplnr.su

Из тайника изъяли миномет калибра 82 мм и 17 мин к нему, а также гранаты для подствольного гранатомета, ручные гранаты и более четырех тысяч патрон.

- По факту обнаружения оружия проводится проверка. Не исключено, что данное оружие могло быть использовано украинскими диверсионно-разведывательными группами для подготовки диверсий на территории республики, - сказали в Генпрокуратуре Республики.

Стоит отметить, что село Лобачево находится в нескольких километрах южнее Станицы Луганской. Украинские диверсанты под видом мирных жителей могли проникнуть в этот район и обстрелять луганчан, которые ежедневно пересекают линию соприкосновения. А вину за жертвы и срыв перемирия потом возложили бы на Народную милицию ЛНР.

Замаскированный тайник находился в лесопосадочной полосе в километре от села Лобачево.

ИСТОЧНИК KP.RU