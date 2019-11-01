2019-11-01T19:48:33+03:00
Политика

Киев готовил провокацию с большими жертвами: в ЛНР рядом со Станицей Луганской нашли миномет с боеприпасами

Из него могли расстрелять жителей, пересекающих единственный пункт пропуска [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Жертвами могли стать десятки луганчан, пересекающих единственный пункт пропуска в Станице Луганской. Фото: lug-info.comЖертвами могли стать десятки луганчан, пересекающих единственный пункт пропуска в Станице Луганской. Фото: lug-info.com
Изменить размер текста:

В Станице Луганской, где воюющие стороны отвели войска и сейчас завершается ремонт моста у единственного пункта пропуска, готовилась большая провокация. Жертвами могли стать десятки мирных жителей. А мирный процесс сорван.

Сегодня в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР рассказали «КП» об обнаружении тайника недалеко от линии соприкосновения.

- Сотрудниками Генеральной прокуратуры ЛНР в лесопосадочной полосе примерно в 1 километре от села Лобачево выявлен замаскированный тайник с боевыми припасами и взрывчатыми веществами, - говорится в сообщении.

Миномет и мины к нему были готовы к применению. Фото: gplnr.su

Миномет и мины к нему были готовы к применению. Фото: gplnr.su

Из тайника изъяли миномет калибра 82 мм и 17 мин к нему, а также гранаты для подствольного гранатомета, ручные гранаты и более четырех тысяч патрон.

- По факту обнаружения оружия проводится проверка. Не исключено, что данное оружие могло быть использовано украинскими диверсионно-разведывательными группами для подготовки диверсий на территории республики, - сказали в Генпрокуратуре Республики.

Стоит отметить, что село Лобачево находится в нескольких километрах южнее Станицы Луганской. Украинские диверсанты под видом мирных жителей могли проникнуть в этот район и обстрелять луганчан, которые ежедневно пересекают линию соприкосновения. А вину за жертвы и срыв перемирия потом возложили бы на Народную милицию ЛНР.

Замаскированный тайник находился в лесопосадочной полосе в километре от села Лобачево.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Художники закончили рисовать портрет Арсена Павлова на доме в центре Донецка
Полиция разыскивает свидетелей ДТП в Донецке годовалой давности
Режим «Желтый» в зоне «ООС» - украинским военным можно занимать дома мирных, пользоваться их транспортом и обыскивать
«Новогодний марафон чудес – 2019»: В Республике открыли сбор подарков для детей с ограниченными возможностями
В Спартаке ранен мирный житель
«ЭКОCHALLENGE» макеевского школьника поддержали в России
«Киев не будет восстанавливать Донбасс, даже если он вернется в состав Украины» - министр инфраструктуры Украины Криклий
С сегодняшнего дня в ЛНР запрещен лов рыбы. Но не везде
«Космическая красота»: Дончане делятся в соцсетях фотографиями сближения Луны и Юпитера
Комбикорма и инкубационные яйца производства ДНР будут поставляться в Крым
Сжигание листьев в ДНР под запретом
Вчера армия Киева обстреляла из минометов поселки Фрунзе и Логвиново
Погода на день в Луганске: 1 ноября ожидается переменная облачность, без осадков, до +6
Погода в Донецке на день: 1 ноября будет солнечно, но холодно, до +3