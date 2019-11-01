Полиция разыскивает свидетелей ДТП в Донецке годовалой давности

СЕГОДНЯ 18:58 2019-11-01T18:58:37+03:00

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Полиция продолжает поиски свидетелей аварии годовалой давности. Речь идет о ДТП, которое произошло 10 апреля 2018 года в Ворошиловском районе Донецка. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Республики.

Авария произошла на проспекте Дзержинского в районе заправки ASI примерно в восемь часов утра. Водитель автомобиля «FIAT DOBLO» ехал по проезжей части и сбил пешехода. В результате столкновения пострадавший скончался. По этому делу возбуждено уголовное дело.

— Стражи порядка обращаются к гражданам, ставшим свидетелями указанного происшествия, либо располагающим какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, с призывом незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 071-303-95-27, 071-301-63-82 либо позвонить на номер 102, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU