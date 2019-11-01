2019-11-01T17:41:28+03:00
Политика

Режим «Желтый» в зоне «ООС» - украинским военным можно занимать дома мирных, пользоваться их транспортом и обыскивать

В Донбассе, временно подконтрольном Киеву, введен «Желтый» режим. Это означает, что для мирных граждан введено множество ограничений, а полномочия и права военных наоборот – значительно расширены
Ольга ГОРДО
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"Курица кудахчет на мови государства-агессора, поэтому изымается". Фото: https://novorosinform.org"Курица кудахчет на мови государства-агессора, поэтому изымается". Фото: https://novorosinform.org
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В районе проведения «операции объединенных сил» объявили режим "желтый", который вводит дополнительные ограничения для граждан и предоставляет дополнительные полномочия военным и правоохранителям.

- 28 октября в районе проведения операции объединенных сил приказом Командующего объединенных сил введен режим "желтый", - сообщает пресс-служба "ООС".

Пребывание и перемещение лиц осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность, при этом осуществляется досмотр личных вещей, которые при них находятся, и транспортных средств.

- Убедительно просим придерживаться данных правил, - сообщает пресс-служба «ООС».

Пресс-служба также дает пояснение – что теперь можно военным и чего нельзя гражданским.

- Во время действия режима "желтый" военнослужащие и работники правоохранительных органов получают специальные полномочия:

- применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства к лицам, совершившим или совершающим правонарушения или другие действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, привлеченных к проведению «ООС»;

- проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов – задерживать их для установления личности;

- осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, которые при них находятся, транспортных средств и вещей, которые они перевозят;

- входить (проникать) в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций;

- использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам (с их согласия), - говорится в пояснении.

Фактически военные, которые и при зеленом-то беспределили по полной, теперь могут это делать на законных основаниях. Хотелось бы посмотреть на человека, который откажется отдать свой автомобиль вооруженному до зубов ВСУшнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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