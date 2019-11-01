Режим «Желтый» в зоне «ООС» - украинским военным можно занимать дома мирных, пользоваться их транспортом и обыскивать
В районе проведения «операции объединенных сил» объявили режим "желтый", который вводит дополнительные ограничения для граждан и предоставляет дополнительные полномочия военным и правоохранителям.
- 28 октября в районе проведения операции объединенных сил приказом Командующего объединенных сил введен режим "желтый", - сообщает пресс-служба "ООС".
Пребывание и перемещение лиц осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность, при этом осуществляется досмотр личных вещей, которые при них находятся, и транспортных средств.
- Убедительно просим придерживаться данных правил, - сообщает пресс-служба «ООС».
Пресс-служба также дает пояснение – что теперь можно военным и чего нельзя гражданским.
- Во время действия режима "желтый" военнослужащие и работники правоохранительных органов получают специальные полномочия:
- применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства к лицам, совершившим или совершающим правонарушения или другие действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, привлеченных к проведению «ООС»;
- проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов – задерживать их для установления личности;
- осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, которые при них находятся, транспортных средств и вещей, которые они перевозят;
- входить (проникать) в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций;
- использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам (с их согласия), - говорится в пояснении.
Фактически военные, которые и при зеленом-то беспределили по полной, теперь могут это делать на законных основаниях. Хотелось бы посмотреть на человека, который откажется отдать свой автомобиль вооруженному до зубов ВСУшнику.
ИСТОЧНИК KP.RU
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