2019-11-01T17:22:39+03:00
Общество

«Новогодний марафон чудес – 2019»: В Республике открыли сбор подарков для детей с ограниченными возможностями

Сам марафон начнется 19 декабря, но сбор денег и нужных вещей открыт уже сейчас
Екатерина Сорока
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Организаторы марафона также принимают финансовую помощь для покупки настоящих подарков для детей к Новому году и Рождеству. Фото: donntu.orgОрганизаторы марафона также принимают финансовую помощь для покупки настоящих подарков для детей к Новому году и Рождеству. Фото: donntu.org
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К Новому год и Рождеству в Республике снова пройдет марафон помощи детям с особыми потребностями и семья, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Сам марафон начнется 19 декабря, но сбор средств и предметов помощи открыт уже сейчас. Об этом в социальных сетях рассказали сами организаторы марафона чудес.

— Новогодний марафон чудес уже стал нашей доброй традицией.! А вы верите в волшебство и новогодние чудеса? Мы верим! И хотим, чтобы самые маленькие жители Донецкой Народной Республики не теряли веру в чудо, — пишут организаторы, — Мы объявляем старт большого новогоднего марафона чудес для детей Донбасса! В рамках марафона пройдет сбор новогодних подарков для детей с ограниченными возможностями и несколько благотворительных мероприятий для детей, чьи семьи пострадали из-за войны и оказались в тяжелой жизненной ситуации.

Для участия в марафоне не нужно покупать дорогие мягкие игрушки или конструкторы. Можно подарить только необходимое для развития ребенка (канцелярия и книжки) или то, что понадобится в быту (одежда, детское питание и предметы гигиены).

Полный список таких небольших подарков для нуждающихся семей можно посмотреть на официальной странице марафона ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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