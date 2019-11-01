В Спартаке ранен мирный житель

СЕГОДНЯ 15:55 2019-11-01T15:55:16+03:00

Во время очередного обстрела со стороны ВСУ ранение получил молодой мужчина

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Сегодня утром Украина открыла огонь по Спартаку, что на севере Донецка. По населенному пункту выпущено свыше 20 боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- С 6:15 до 7:30 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению от Авдеевки к Спартаку. Выпущено 22 мины калибром 12о миллиметров.

В результате обстрела ранение получил мирный житель. Об этом так же сообщили в СЦКК.

- Сегодня в 07:30 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны города Авдеевка в направлении села Спартак с применением минометов калибром 120 мм. В результате обстрела осколочные ранения левой ноги и правого плеча получил мужчина 1979 года рождения, — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавший госпитализирован в Республиканский травматологический центр, где ему сделали операцию. Детали инцидента уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU