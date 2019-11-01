«Киев не будет восстанавливать Донбасс, даже если он вернется в состав Украины» - министр инфраструктуры Украины Криклий

СЕГОДНЯ 13:34 2019-11-01T13:34:19+03:00

ВИдимо, у Украины есть деньги только на снаряды. Фото: http://snr24.com

Украина не будет восстанавливать разрушенный своей армией Донбасс за свой счет

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Киев не намерен за свой счет восстанавливать территории республик, даже если они вернутся в состав Украины. Об этом на украинском канате «1+1» заявил министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий

- Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию, конечно нет. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию, — заявил Криклий.

Он добавил, что правительство намерено восстанавливать только подконтрольные территории, причем за средства инвесторов.

Ранее Криклий заявлял, что на восстановление прифронтовых территорий Донбасса не хватит даже двух бюджетов Украины.

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Он считает, что Донбасс по гражданскому созданию — наихудший. Янина Соколова сообщила, что у Дроздова даже есть целая программа, как поступить Киеву с дончанами и луганчанами после «деоккупации» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU