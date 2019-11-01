«ЭКОCHALLENGE» макеевского школьника поддержали в России
В сентябре в ДНР стартовал «ЭКОCHALLENGE». Это флешмоб, который запустил школьник из Макеевки Кирилл Самойлов. Он призвал людей уделять больше внимания чистоте и экологии в Республике. Но теперь спустя месяц флешмоб Кирилла перешел на международный уровень. К нему также подключились жители Российской Федерации. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в общественной организации «Молодая Республика».
— Флешмоб #ЭКОCHALLЕNGE достиг международного уровня после того, как в нем приняли участие регионы Российской Федерации: Астраханская, Калининградская, Томская, Нижегородская области и Подмосковье, — говорится в сообщении.
Добавим, что присоединиться к флешмобу «ЭКОCHALLENGE» может каждый. Но главное – это выполнить все условия:
— убрать мусор на каком-либо участке;
— сделать фотографию «до и после» уборки;
— загрузить фотографию в социальные сети и поставить хэштег «ЭКОCHALLENGE»;
— снять видео или написать небольшой текст, где будет указан тот, кто следующий выполнит условия флешмоба.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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