«ЭКОCHALLENGE» макеевского школьника поддержали в России

СЕГОДНЯ 14:23 2019-11-01T14:23:24+03:00

Участвовать может один человек или целая группа. Главное, чтобы в экологической акции было задействовано как можно больше людей. Фото: varlamov.ru

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В сентябре в ДНР стартовал «ЭКОCHALLENGE». Это флешмоб, который запустил школьник из Макеевки Кирилл Самойлов. Он призвал людей уделять больше внимания чистоте и экологии в Республике. Но теперь спустя месяц флешмоб Кирилла перешел на международный уровень. К нему также подключились жители Российской Федерации. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в общественной организации «Молодая Республика».

— Флешмоб #ЭКОCHALLЕNGE достиг международного уровня после того, как в нем приняли участие регионы Российской Федерации: Астраханская, Калининградская, Томская, Нижегородская области и Подмосковье, — говорится в сообщении.

Добавим, что присоединиться к флешмобу «ЭКОCHALLENGE» может каждый. Но главное – это выполнить все условия:

— убрать мусор на каком-либо участке;

— сделать фотографию «до и после» уборки;

— загрузить фотографию в социальные сети и поставить хэштег «ЭКОCHALLENGE»;

— снять видео или написать небольшой текст, где будет указан тот, кто следующий выполнит условия флешмоба.

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ИСТОЧНИК KP.RU