С сегодняшнего дня в ЛНР запрещен лов рыбы. Но не везде
С 1 ноября в ЛНР введен запрет на рыбную ловлю. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР.
- Установлен запрет на лов водных биоресурсов на зимовальных ямах с 1 ноября 2019 года до конца зимнего периода, срок которого будет установлен приказом Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР, — говорится в сообщении.
В перечень вошел 21 водный объект ЛНР.
На реке Северский Донец:
— акватория от автомобильного моста Славяносербск
— Трехизбенка до острова села Долгое;
— акватория от начала села Желтое до насосной станции села Раевка;
— акватория от нижней по течению границы села Трехизбенка к острову ниже села Долгое;
— акватория поворота реки от верхней по течению границы дачного массива вблизи станции Тепловской и вниз по течению 0,8 км от него, к нижней по течению границе села Песчаное;
— акватория от нижней по течению границы села Христовое до базы отдыха «Салют» села Паньковка;
— акватория от базы отдыха «Десюлия» до старого автомобильного моста поселка городского типа Станично-Луганское;
— акватория от нижней по течению насосной станции в пределах сел Николаевка и Береговое и на 0,3 км ниже по течению от него;
— акватория от устья реки Митякинка вверх по течению 3 км до села Кружиловка Краснодонского района;
— акватория от насосной станции в селе Верхний Суходол до нижней по течению насосной станции села Поповка. На реке Лугань:
— от устья реки Лугань вверх по течению 0,5 км;
Перевальский район:
— Исаковское водохранилище – в радиусе 500 м от дамбы;
— Грабовское водохранилище – в радиусе 250 м от дамбы;
Лутугинский район:
— Каменское водохранилище – в радиусе 500 м от дамбы;
— Лутугинское водохранилище – в радиусе 500 м от дамбы;
— Успенское водохранилище – в радиусе 500 м от дамбы;
— Елизаветовское водохранилище – в радиусе 500 м от дамбы; Свердловский район:
— Астаховское водохранилище – в радиусе 350 м от дамбы;
— Бирюковкое водохранилище – в радиусе 500 м от дамбы;
— Курячевское водохранилище – в радиусе 500 м от дамбы. Красный Луч:
— Штеровское водохранилище (Миусинск) – в радиусе 250 м от дамбы;
Антрацитовский район:
— Платоновское водохранилище – в радиусе 250 м от дамбы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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