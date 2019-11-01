С сегодняшнего дня в ЛНР запрещен лов рыбы. Но не везде

СЕГОДНЯ 12:35 2019-11-01T12:35:41+03:00

Где именно нельзя ловить рыбу рассказали в министерстве природных ресурсов

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С 1 ноября в ЛНР введен запрет на рыбную ловлю. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР.

- Установлен запрет на лов водных биоресурсов на зимовальных ямах с 1 ноября 2019 года до конца зимнего периода, срок которого будет установлен приказом Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР, — говорится в сообщении.

В перечень вошел 21 водный объект ЛНР.

На реке Северский Донец:

— акватория от автомобильного моста Славяносербск

— Трехизбенка до острова села Долгое;

— акватория от начала села Желтое до насосной станции села Раевка;

— акватория от нижней по течению границы села Трехизбенка к острову ниже села Долгое;

— акватория поворота реки от верхней по течению границы дачного массива вблизи станции Тепловской и вниз по течению 0,8 км от него, к нижней по течению границе села Песчаное;

— акватория от нижней по течению границы села Христовое до базы отдыха «Салют» села Паньковка;

— акватория от базы отдыха «Десюлия» до старого автомобильного моста поселка городского типа Станично-Луганское;

— акватория от нижней по течению насосной станции в пределах сел Николаевка и Береговое и на 0,3 км ниже по течению от него;

— акватория от устья реки Митякинка вверх по течению 3 км до села Кружиловка Краснодонского района;

— акватория от насосной станции в селе Верхний Суходол до нижней по течению насосной станции села Поповка. На реке Лугань:

— от устья реки Лугань вверх по течению 0,5 км;

Перевальский район:

— Исаковское водохранилище – в радиусе 500 м от дамбы;

— Грабовское водохранилище – в радиусе 250 м от дамбы;

Лутугинский район:

— Каменское водохранилище – в радиусе 500 м от дамбы;

— Лутугинское водохранилище – в радиусе 500 м от дамбы;

— Успенское водохранилище – в радиусе 500 м от дамбы;

— Елизаветовское водохранилище – в радиусе 500 м от дамбы; Свердловский район:

— Астаховское водохранилище – в радиусе 350 м от дамбы;

— Бирюковкое водохранилище – в радиусе 500 м от дамбы;

— Курячевское водохранилище – в радиусе 500 м от дамбы. Красный Луч:

— Штеровское водохранилище (Миусинск) – в радиусе 250 м от дамбы;

Антрацитовский район:

— Платоновское водохранилище – в радиусе 250 м от дамбы.

ИСТОЧНИК KP.RU