«Космическая красота»: Дончане делятся в соцсетях фотографиями сближения Луны и Юпитера

СЕГОДНЯ 12:13 2019-11-01T12:48:25+03:00

Люди массово публикуют фотографии сближения Луны и Юпитера из разных уголков мира. Фото: vk.com

31 октября – это возможно последний день, когда можно было увидеть сближение этих небесных тел [фото]

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В вечер на Хеллоуин жители Донецка могли увидеть на небе одно из самых интересных явлений 2019 года – сближение Луны и Юпитера. Под нижним концом серпа растущей Луны на ночном небе можно было заметить яркую звезду - это был Юпитер.

Погода в этот вечер также была благоприятна для созерцания этого небесного явления. Небо было чистым и безоблачным. И все контуры только растущей Луны и Юпитера было видно отчетливо. Профессиональные астрофотографы могли бы только позавидовать таким условиям для съемки.

А пока в социальных сетях дончане делятся своими фотографиями сближения небесных тел. Конечно, у большинства нет профессиональной техники, и сделаны снимки только на камеры смартфона, но они также достойны внимания. Особенно со стороны тех, кто не успел посмотреть на это небесное явление.

— Очень редко получается увидеть такую красоту, а жаль. А вот фотографии просто супер, но в реальности сближение выглядит еще лучше, — пишет Людмила Омельченко.

Фото: vk.com

— Космическая красота. Вчера я тоже вышла на улицу, хотела сфотографировать, но так ничего и не увидела, похоже было уже поздно, — добавила Анна Белова.

Фото: vk.com

— Сам утром офигел, когда увидел фотографии. Никогда не видел звезду под Луной! Подумал, что к нам кто-то в гости летел. А это оказался Юпитер, — отметил Андрей Третьяков.

Фото: vk.com

Добавим, что вечер 31 октября – это была единственная возможность для жителей Донецка увидеть настолько близко Юпитер и Луну. В ноябре планета перейдет в другое созвездие зодиака Стрельца, а после окончательно сойдет с вечернего неба.

ИСТОЧНИК KP.RU