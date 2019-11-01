Сжигание листьев в ДНР под запретом

СЕГОДНЯ 11:13 2019-11-01T11:16:50+03:00

По поводу костров нужно обращаться в местные администрации

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Осень подходит к концу, а у коммунальщиков дел не в проворот. Листву буквально некуда складывать, пакетов не хватает.

- А как стемнеет, люди во дворах начинают сжигать, им - то как от нее избавиться? – Рассказывает жительница Киевского района Елена Петренко. – Жгли и жечь будут! Костры осенью еще с детства помню.

Тем временем, в Госкомэкополитике при Главе ДНР еще раз напомнили:

- Если увидели костры из листьев и мусора, в первую очередь нужно обращаться в местные администрации (городов, районов). Фиксация таких правонарушений и оформление протоколов проводится согласно статье 152 КУоАП. Принятие мер к нарушителям возложено на должностных лиц и административные комиссии населенных пунктов.

Штрафы за это -для частных лиц – от 340 до 680 рублей; для должностных лиц – от 1700 до 2380 рублей.

Жители Донецка говорят, что жечь стали меньше, но владельцы частных домов зачастую грешат этим. Жгут ночью, чтобы ни администрацию, ни свидетелей было не вызвать.

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ИСТОЧНИК KP.RU