2019-11-01T09:39:17+03:00
Политика

Вчера армия Киева обстреляла из минометов поселки Фрунзе и Логвиново

Украинские силовики продолжают обстрелы из минометов мирных поселков ЛНР
Ольга ГОРДО
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Обстрелы со стороны Украины усиливаются. Фото: https://lnr.mediaОбстрелы со стороны Украины усиливаются. Фото: https://lnr.media
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За минувшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию Республики. Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

- С начала текущих суток украинские боевики три раза обстреляли территорию Республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия. Традиционно активизация нарушений режима прекращения огня со стороны противника наблюдается в период посещения ЛНР заместителем руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Этерингтоном, - говорится в сообщении.

Так, в 15.00 военнослужащие 14-й бригады ВСУ подвергли обстрелу из 120- и 82-миллиметровых минометов и станковых противотанковых гранатометов район поселка городского типа Фрунзе.

- В 16.30 подчиненные военного преступника (полковника Сергея) Войченко повторно обстреляли район населенного пункта Фрунзе из 82-миллиметровых минометов, - сообщили в оборонном ведомстве.

- В 17.55 с позиций 59-й бригады ВСУ обстрелян район населенного пункта Логвиново. При обстреле противник применил 82-миллиметровый миномет, вооружение БМП-1 и крупнокалиберный пулемет, - добавили в Народной милиции.

Там уточнили, что всего по территории Республики вооруженные формирования Украины выпустили более 50 различных боеприпасов. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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