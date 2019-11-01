2019-11-01T08:16:55+03:00
Политика

Погода на день в Луганске: 1 ноября ожидается переменная облачность, без осадков, до +6

Синоптики прогнозируют 1 ноября в ЛНР до 6 градусов тепла, без осадков
Ольга ГОРДО
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Ноябрь в Луганске. Фото: Евгения КарпачеваНоябрь в Луганске. Фото: Евгения Карпачева
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Температура воздуха в ЛНР 1 ноября будет колебаться от -10 градусов ночью до +6 градусов днем, осадков не ожидается. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 31 октября до 21.00 1 ноября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 7-9 градусов ниже нуля, днем – 1-3 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 8-10 градусов ночью и ноль - 2 градуса выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 5-7 градусов ночью до 1-3 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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