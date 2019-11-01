Погода в Донецке на день: 1 ноября будет солнечно, но холодно, до +3

СЕГОДНЯ 08:02 2019-11-01T08:02:56+03:00

По сообщениям синоптиков, в ДНР пятница, 1 ноября будет холодно, но пока солнечно, без осадков

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 1 ноября ожидается ясный день.

- На протяжении всего дня в Донецке ожидается малооблачная погода. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки +3. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:12, закат – 17:11, долгота дня 9 часов 59 минут.

По народному календарю 1 ноября отмечается день памяти святого Садока, епископа Персидского. Издавна первый день ноября считался проводами осени, встречей зимы и отмечался повсюду. Если в этот день будет холодно и пойдет снег, то весна будет поздняя и холодная, а если сегодня случится оттепель — в следующем году весна будет теплой и ранней.

ИСТОЧНИК KP.RU