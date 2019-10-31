Дончане жалуются на проблемы с отоплением: Куда звонить, если батареи еле теплые?

31 Окт. 23:05 2019-10-31T23:18:20+03:00

Бабье лето окончилось и оказалось, что не у всех в квартирах появилось тепло

Изменить размер текста: A A

Затянувшееся бабье лето радовало нас всех, но прежде всего коммунальщиков. Оно дало им достаточный срок окончить все ремонтные работы. Но почему-то именно накануне отопительного сезона там и сям по Донецку зияли вскрытым асфальтом ямы и парили трубы. А потому осень, заявившая о своих правах с наступлением ноября, расстроила всех - не успевших кое-где справиться коммунальщиков и дончан, у которых в квартире так и не появилось отопление.

- Такого не было никогда, но почему-то в этом году у нас до сих пор холодно. Выхожу погреться в подъезд - там отопление есть. Походы в ЖЭК оканчиваются скандалами и не приносят результата, - возмущается дончанка Виктория. - Господа министры, вы когда рапортовали о том, что город к отопительному сезону готов, вы, как всегда, надеялись на авось? Не пронесло, извините, не справились вы в очередной раз. На днях обещают до -10, это чревато тем, что отопительные системы порвет к чертям собачьим, как будете выкручиваться?

Ее поддерживают несколько человек, причем из различных районов города. Вместе с тем у некоторых дончан в квартирах такая жара, что они открывают окна.

- Батареи были еле теплые, пока на улице было тепло. Это и правильно, что экономили. Но, как только похолодало, все в порядке - в квартире жара, даже порой приходится проветривать, - говорит Елена Ивановна.

Тем не менее министр строительства и ЖКХ Сергей Наумец заявил о 100% готовности города к отопительному сезону.

- Согласно информации администраций городов и районов Донецкой Народной Республики программные мероприятия по подготовке систем жизнеобеспечения, социальной сферы и жилищного фонда выполнены практически на 100%. На сегодняшний день заканчивается работа по заполнению систем централизованного теплоснабжения. Государственным концерном «ДОНБАССГАЗ» разработан и согласован Минстроем график запуска котельных, согласно которому в течение 43 часов планируется обеспечить работу всех котельных, — доложил Сергей Наумец.

Куда обращаться, если все же отопление у вас дома не появилось? В Минстрое рассказали, куда обращаться в таких случаях.

Контакты оперативных диспетчерских служб (ОДС) городов и районов Республики

Донецк (062) 335-27-85, 305-17-26 071-308-45-80

Буденновский район (062) 338-19-60, 071-308-45-86 Ворошиловский район (062) 337-02-44, 071-308-45-87 Калининский район (062) 294-43-90, 071-308-45-88, Киевский район (062) 305-62-33, 071-308-45-89 Куйбышевский район (062) 253-90-05, 071-308-45-90, Кировский район (062) 277-15-11, 071-308-45-91 Ленинский район (062) 266-33-50, 071-308-45-92 Пролетарский район (062) 316-10-33, 071-308-45-93 Петровский район (062) 313-60-48, 071-305-95-60

Макеевка (06232) 2-11-73, 071-308-36-00 071-308-35-88

Горловка (06245) 2-00-56, 071-302-69-18

Дебальцево (06249) 2-46-46, 071-308-49-05

Докучаевск (06275) 3-29-76, 071-327-45-39

Енакиево, Углегорск (06252) 5-05-01, 071-328-44-21

Ждановка (062) 300-38-80, 071-335-64-88

Зугрес (06257) 9-20-18, 071-335-32-62

Иловайск (06257) 2-25-92, 071-422-85-83

Кировское (06250) 6-25-00, 071-356-75-50

Снежное (06256) 5-45-15, 071-320-11-94

Торез (06254) 3-03-11, 071-322-60-79

Харцызск (06257) 4-28-00, 071-325-36-47

Шахтерск (06255) 4-24-73, 071-301-14-32

Ясиноватая (06236) 4-19-58, 071-323-35-24

Амвросиевский р-н (06259) 2-35-41, 071-310-41-23

Новоазовский р-н (06296) 3-17-51

Старобешевский р-н (06253) 2-12-12, 2-21-74, 071-327-36-22

Тельмановский р-н (06279)5-21-66, 071-327-49-66

ИСТОЧНИК KP.RU