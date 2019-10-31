Подано свыше 55 тысяч заявлений на получение паспорта РФ

СЕГОДНЯ 19:48 2019-10-31T19:48:32+03:00

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На сегодняшний день более 55 тыс. жителей Донецкой Народной Республики подали документы на получение российского гражданства по упрощенной схеме и уже более 33 тыс. получили паспорта граждан России. Об этом сообщил замначальника миграционной службы МВД ДНР Игорь Скребов.

- За прошедшие полгода органы и подразделения миграционной службы ДНР приняли более 55 тысяч заявлений от граждан республики на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. За это же время уже более 35 тысяч получили подтверждение о получении гражданства РФ и более 33 тысяч получили паспорта, — заявил он.

При этом поток желающих получить паспорт РФ не иссякает, о чем говорят очереди в миграционных службах.

Первые паспорта гражданина РФ жителями Республики были получены 14 июня. Выдача документов производится на территории Ростовской области.

Закон, обязывающий иностранцев, которые хотят стать россиянами, приносить присягу, Государственная Дума Российской Федерации приняла в июле 2017 года. Желающие получить гражданство РФ обязуются соблюдать Конституцию и законы страны, а также уважать ее культуру, историю и традиции.

ИСТОЧНИК KP.RU