Никонорова: Республика готова к разведению сил

СЕГОДНЯ 17:57 2019-10-31T17:58:55+03:00

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Практические мероприятия по устранению нарушений на участке разведения сил в районе села Петровского начнутся в понедельник, 4 ноября. Об этом сегодня заявила полпред ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

Также 3 ноября Донецк также уведомит наблюдателей непосредственно о готовности к разведению. При этом украинская сторона озвучила согласованную на переговорах дату отвода, несмотря на договоренность о ее неразглашении.

- Контактная группа в Минске 29 октября согласовала две ключевые, фиксированные даты мероприятий на участке разведения в районе населенного пункта Петровское в соответствии с ранее утвержденным планом-графиком: 4 ноября – для начала практических действий по устранению нарушений на данном, разведенном еще в 2016 году, участке и 2 ноября – для начала проведения подготовительных мероприятий, — сказано в заявлении.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября, только при условии соблюдения семидневного режима тишины.

- Надеемся, что это не просто специальный ход с украинской стороны для того, чтобы в случае каких-либо сбоев прикрыться традиционными отговорками о семи днях тишины и якобы неуправляемыми нацбатами. Как мы видим на примере Золотого, при желании, оказалось вполне возможным усмирить радикально настроенные вооруженные элементы и запустить процесс разведения, — подчеркнула полпред Республики.

Никонорова уточнила, что запуск сигнальной ракеты белого цвета о готовности представителей ДНР к выполнению практических мероприятий по разведению будет произведен 4 ноября в 13:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU