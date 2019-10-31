СЕГОДНЯ 17:37 2019-10-31T17:37:49+03:00

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Ну вот дождались - украинские "воины света" начали мочить друг друга. Сегодня украинские радикалы открыли огонь по военнослужащим ВСУ на подъезде к участку разведения сил и средств в районе Петровского.

- Вчера на блокпосту в районе села Николаевка в ходе досмотра автомобиля «Нива» (украинскими военнослужащими) было обнаружено три единицы АК-74. На требование сдать оружие националисты ответили отказом и пытались угрозами добиться разрешения проезда. В ходе возникшей словесной перепалки обеими сторонами было применено оружие. В результате двое националистов были уничтожены, и один военнослужащий получил ранение средней тяжести, – ссылаясь на данные разведки, сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

Также в районе участка разведения «Петровское – Богдановка» националистические организации планируют создать мобильные группы из ветеранов, волонтеров и бывших военных для дестабилизации обстановки. Все это демонстрирует абсолютное отсутствие влияния Зеленского на ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU