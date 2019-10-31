2019-10-31T15:41:55+03:00
Общество

«Для своих нам не жалко» - В Донецке набирает обороты акция «покажи себя на «миротворце» и получи скидку

К акции предъяви себя на «Миротворце» и получи скидку, присоединяется все больше предпринимателей. На этот раз магазин "Мир масел»
Ольга ГОРДО
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Из всей семьи Кравчуков, "сепаратистом" не объявлен только младший. Фото: архив семьи КравчукИз всей семьи Кравчуков, "сепаратистом" не объявлен только младший. Фото: архив семьи Кравчук
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Идея давать скидку на услуги своего предприятия, если клиент из Донецка есть на «Миротворце», пришедшая в голову дончанке Жене Мартыновой, пришлась по вкусу многим. Первой скидку «террористам» и «сепаратистам» предоставила сеть химчисток. Вслед за ней идею подхватили владельцы небольшого бизнеса «Мир масел» - семья Кравчук – Николай и Яна. Кстати, Николай с октября 2014 воевал. Примерно с того же времени Николай на «Миротворце». Уволился недавно, по ранению. Яна на «Миротворце» не числилась, но сразу же после объявления акции – кто-то «по доброте душевной» настучал. Но Яна ничуть не расстроилась и об объявленной акции ничуть не сожалеет.

- Те люди, которые попали на сайт «Миротворец» - они что-то сделали для нашей Республики. Кто-то меньше, кто-то больше, но в большинстве своем это достойные люди, которые воевали, были волонтерами, просто работали в Республике. Там много сомнительных личностей из Киева и Украины, но дончане все чем-то хорошим «заслужили, чтобы попасть на этот сайт. Поэтому мы решили поддержать своих, наших дончан как можем, хотя бы скидкой, - рассказала "Комсомолке" Яна Кравчук.

- Кто-то уже воспользовался скидкой?

- Пока нет. Но, думаю, в скором будущем обратятся. У нас пока переезд – из Макеевки перебираемся в Донецк. Но акция набирает обороты, надеюсь, в скором времени к нам придут достойные люди, которым мы с удовольствием поможем, чем можем. Хочется, чтоб к акции присоединились ФЛПшники из разных отраслей – побольше бы акций для наших дончан. Мы вот сколько можем столько и скинем, считай отдадим по закупочной цене. Для наших нам не жалко!

С первого ноября «Мир масел» начинает работу в Донецк на проспекте Панфилова, 8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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