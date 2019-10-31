2019-10-31T13:02:27+03:00
Происшествия

«Безуспешно звал на помощь соседей». В Стаханове спасатели вытащили из подвала корову

Корова Мыня вела себя спокойно и в результате происшествия не пострадала
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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«Безуспешно звал на помощь соседей». В Стаханове спасатели вытащили из подвала корову. Фото: МЧС ЛНР«Безуспешно звал на помощь соседей». В Стаханове спасатели вытащили из подвала корову. Фото: МЧС ЛНР
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Спасатели Стаханова достали из подвала сарая одного из домов Алмазной просидевшую там несколько суток корову. Об этом сообщили в МЧС ЛНР.

За помощью к спасателям обратился местный житель, сообщивший, что во дворе его дома в подвал сарая глубиной два метра провалилась корова.

- На место происшествия выехала оперативная группа в составе шести сотрудников ГПСЧ № 22 Стаханова. Хозяин рассказал, что на протяжении нескольких дней он сам пытался вытащить животное из подвала, звал на помощь соседей, но все попытки заканчивались неудачно, - рассказали в МЧС.

Спасатели обвязали корову специальной веревкой и начали поднимать животное на поверхность.

- Корова Мыня вела себя спокойно и смиренно ожидала, когда ее вызволят из подвала. Спустя примерно час животное оказалось на свободе. Корова не пострадала, - сообщили спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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