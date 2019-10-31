2019-10-31T12:58:29+03:00
Политика

Украинская полиция заверила нацистов в своей лояльности: Она контролирует все подъезды и выезды в районе Золотого

Замглавы Нацполиции Украины Троян заверил, что штурмовать нацистов никто не будет
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Зеленский не может никак повлиять на ситуацию в районе отвода сил. Фото: Русская ВеснаЗеленский не может никак повлиять на ситуацию в районе отвода сил. Фото: Русская Весна
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Ситуация у поселка Золотое наглядно показывает беспомощность украинского президента. Украинская полиция контролирует весь периметр подъезда и выезда из поселка Золотое в оккупированной части ЛНР. Улицы патрулируются в усиленном режиме. Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Украины Троян.

- Вчера в районе Золотого начался процесс разведения сил и средств, поэтому к несению службы привлечены усиленные патрули полицейских и военнослужащих Нацгвардии, — сказал Троян. - Мы контролируем весь периметр подъезда и выезда из поселка, патрулируем улицы. То есть усилия полицейских направлены на обеспечение правопорядка. Мы охраняем общественное спокойствие. Это – украинская территория, и мы своих граждан не оставим.

По его словам, для обеспечения безопасности мирных жителей и правопорядка в населенных пунктах на указанных участках разведение выставлены дополнительные наряды полиции, улицы круглосуточно патрулируют пешие и мобильные наряды. В случае необходимости в оперативном штабе мгновенно принимаются решения по корректировке сил и средств, задействованных в охране правопорядка.

Ранее Троян после визита президента Зеленского в Донбасс для переговоров с нацистами заявил, что полиция отказывается штурмовать их позиции в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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