2019-10-31T12:40:45+03:00
Политика

Немецкое и польское оборудование будет внедрено на "Шахтерской птицефабрике"

Это оборудование будет поддерживать микроклимат на фабрике
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Модернизация улучшит условия содержания и сохранность птицы. Фото: ДАНМодернизация улучшит условия содержания и сохранность птицы. Фото: ДАН
Изменить размер текста:

Государственное предприятие «Шахтерская птицефабрика» планирует в ближайшее время установить зарубежное оборудование для поддержания микроклимата в производственных помещениях.

К слову, эта птицефабрика является крупнейшей в Республике. Предприятие было зарегистрировано в ДНР 8 апреля 2015 года на базе птицефабрики «Шахтерская Нова».

- Мы будем модернизировать предприятие немецким и польским оборудованием для более продуктивной работы. Данное оборудование предназначено для поддержания микроклимата в помещениях, где содержится птица. Запуск оборудования произойдет в ближайшее полугодие, — сказал сообщил директор предприятия Илья Мусофиров.

Данная модернизация позволит увеличить индекс эффективности предприятия и его производительность, а также улучшить условия содержания и сохранность птицы.

Также вчера озвучили итоги Донецкого международного инвестиционного форума, которые просто ошеломляют: заключено 34 соглашения на общую сумму 135,6 миллиарда рублей (более 2 миллиардов долларов). Участники форума приняли декларацию «Донбасс – опыт экстремальной экономики» и подготовили комплекс рекомендаций по привлечению крупных иностранных инвестиций в Донбасс.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Безуспешно звал на помощь соседей». В Стаханове спасатели вытащили из подвала корову
Украинская полиция заверила нацистов в своей лояльности: Она контролирует все подъезды и выезды в районе Золотого
В ДНР начинают выдавать кредиты
Инвестиции и форумы - с одной стороны, война и обстрелы - с другой: По ДНР выпустили 170 боеприпасов
В Макеевке полицейские раскрыли серию разбоев
В Донецк прибыл 89-ый гуманитарный конвой из России
Украинские боевики накрыли огнем Старомихайловку
Погода в Луганске сегодня, 31 октября: ветренно и +7 днем
Погода в Донецке 31 октября: Солнечно и холодно
«Гагаринский сад»: В Донецке высадили дубраву памяти первых советских космонавтов
«Десять дней не появлялась дома»: В Донецке пропала женщина с первой группой инвалидности по зрению
Когда Киев займется инвентаризацией дел пенсионеров-переселенцев из Донбасса
Националисты бунтуют в Донбассе за 500 тысяч долларов Порошенко
В ДНР не будут прекращать выплату пенсии жителям, у которых нет паспортов Республики
За денежные переводы в Донецке будут платить официально
В республиках Донбасса пройдут учения МЧС, МВД и УНМ по ликвидации кризисных ситуаций
В ДНР появится новая платежная система, совместимая с российской
Киев готов на броневиках возить пенсии жителям республик Донбасса
В ДНР готовят новый закон, позволяющий решить проблемы с бродячими животными
«Люблю смотреть, как ведут себя парнокопытные»: львовский писатель сравнил с животными жителей Донбасса
Летел из города Счастье: защитники ЛНР сбили украинский беспилотник с ядом
В Перевальске подростки оставили на асфальте пожелания для жителей города
Пока в Минске о мире договаривались: украинская армия в два раза нарастила интенсивность обстрелов ДНР