Немецкое и польское оборудование будет внедрено на "Шахтерской птицефабрике"

СЕГОДНЯ 12:40 2019-10-31T12:40:45+03:00

Это оборудование будет поддерживать микроклимат на фабрике

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Государственное предприятие «Шахтерская птицефабрика» планирует в ближайшее время установить зарубежное оборудование для поддержания микроклимата в производственных помещениях.

К слову, эта птицефабрика является крупнейшей в Республике. Предприятие было зарегистрировано в ДНР 8 апреля 2015 года на базе птицефабрики «Шахтерская Нова».

- Мы будем модернизировать предприятие немецким и польским оборудованием для более продуктивной работы. Данное оборудование предназначено для поддержания микроклимата в помещениях, где содержится птица. Запуск оборудования произойдет в ближайшее полугодие, — сказал сообщил директор предприятия Илья Мусофиров.

Данная модернизация позволит увеличить индекс эффективности предприятия и его производительность, а также улучшить условия содержания и сохранность птицы.

Также вчера озвучили итоги Донецкого международного инвестиционного форума, которые просто ошеломляют: заключено 34 соглашения на общую сумму 135,6 миллиарда рублей (более 2 миллиардов долларов). Участники форума приняли декларацию «Донбасс – опыт экстремальной экономики» и подготовили комплекс рекомендаций по привлечению крупных иностранных инвестиций в Донбасс.

ИСТОЧНИК KP.RU