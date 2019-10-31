2019-10-31T11:53:47+03:00
Политика

Инвестиции и форумы - с одной стороны, война и обстрелы - с другой: По ДНР выпустили 170 боеприпасов

ВСУ обстреляли республику со всех направлений
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Перемирие в республике только на бумаге. Фото: Русская ВеснаПеремирие в республике только на бумаге. Фото: Русская Весна
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Украинские силовики в минувшие сутки 31 раз нарушили перемирие, выпустив по прифронтовым районам ДНР свыше 170 боеприпасов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 31 раз, – сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 171 единица.

Уточняется, что обстрелам подверглись: поселок шахты «Трудовская», столичный аэропорт, Жабичево, Старомихайловка, Спартак, Минеральное, Крутая Балка (донецкое направление), поселок шахты им. Гагарина, Михайловка, Зайцево (горловское направление), Ленинское, Белая Каменка, Куликово, Петровское, Заиченко, Саханка (мариупольское направление).

- Готовность номер один, подвал открыт, уж слишком громко опять, - иронизирует дончанка с Трудовских Ирина Петрова. - Смотришь новости, там форумы, инвестиции, важные делегации. А в считанных километрах люди в подвалах сидят. Мне вот интересно - конец у этой войны будет? Или он придет вместе с нами?

При обстрелах применялись: 82-мм минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Напомним, что количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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