В Макеевке полицейские раскрыли серию разбоев

СЕГОДНЯ 11:29 2019-10-31T11:29:36+03:00

Нападавший причинял своим жертвам не только материальный, но и моральный ущерб. Фото: ВКонтакте

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В Макеевке к правоохранителям за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что неизвестный, угрожая ножом, завладел ее мобильным телефоном, деньгами и золотыми украшениями.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили предполагаемого преступника. Им оказался 42-летний ранее судимый житель Макеевки, который дал признательные показания, - сообщили в МВД Донецкой Народной Республики.

Стражи порядка установили, что злоумышленник причастен еще к одному разбойному нападению. Несколькими месяцами ранее он отобрал у 48-летней макеевчанки мобильный телефон и деньги, угрожая женщине кухонным ножом.

- Действия злоумышленника подпадают под санкцию части 2 статьи 174 УК ДНР (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья), - прокомментировала следователь Кировского РО Макеевского ГУ МВД ДНР Наталья Сечина.

ИСТОЧНИК KP.RU