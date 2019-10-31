Украинские боевики накрыли огнем Старомихайловку

СЕГОДНЯ 08:22 2019-10-31T08:22:27+03:00

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Два дома и хозяйственные постройки в поселке Старомихайловка на западе Донецка повреждены в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Сегодня вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку Старомихайловка. В результате повреждены фасад и кровля домов по улице Дальневосточная, 7 и Горького, 20. Также по улице Дальневосточная, 6 повреждены забор и хозяйственные постройки, — говорится в сообщении.

Уточняется, что обстрел велся с применением БМП-1 и БМП-2, СПГ, а также стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов.

Ранее, украинские боевики обстреляли в Старомихайловке детский сад "Пчелка". Благо, это был выходной день и детей в саду не было. Однако, садик совсем недавно отремонтированный группой волонтеров, снова остался без окон.

ИСТОЧНИК KP.RU