Погода в Луганске сегодня, 31 октября: ветренно и +7 днем

СЕГОДНЯ 08:16 2019-10-31T08:16:17+03:00

Осень вступает в свои права. Фото: Евгении Карпачевой

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Температура воздуха в ЛНР 31 октября будет колебаться от минус 5 градусов ночью до плюс 7 градусов днем, осадков не ожидается.

- С 21.00 30 октября до 21.00 31 октября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью ноль – 5 градусов ниже нуля, днем 2-7 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 3-5 градусов ночью и 2-4 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1-3 градусов ночью до 3-5 градусов тепла днем

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса ниже нуля, днем – 3-5 градусов тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU