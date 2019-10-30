2019-10-30T23:43:58+03:00
Общество

«Гагаринский сад»: В Донецке высадили дубраву памяти первых советских космонавтов

По всей России школьники высаживают сады, следуя примеру Юрия Гагарина
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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«Гагаринский сад»: В Донецке высадили дубраву памяти первых советских космонавтов. Фото: ДонНТУ«Гагаринский сад»: В Донецке высадили дубраву памяти первых советских космонавтов. Фото: ДонНТУ
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В Донецке в школе № 56 высадили дубраву памяти космонавтов первого космического отряда. Акцию приурочили к 85-летию со Дня рождения Юрия Гагарина.

- Посадили деревья, которые любил и высаживал сам Гагарин, - рассказывает заместитель директора по методической работе Донецкого Республиканского эколого-натуралистического центра Елена Дорофей. - Когда-то он говорил, что, увидев Землю из космоса, понял, насколько она прекрасна. Поэтому космонавт призывал людей приумножать эту красоту, а не разрушать ее. Приезжая в какой-либо населенный пункт, он обязательно сажал там деревья, которые могли произрастать в данной местности.

Посадочный материал - трехлетние саженцы красного дуба - школе выделил Донецкий лесхоз.

- У нас возникла идея – посвятить по одному дереву каждому из космонавтов первого отряда: Юрию Гагарину, Герману Титову, Андрияну Николаеву, Павлу Поповичу, Валерию Быковскому, Владимиру Комарову, Павлу Беляеву, Алексею Леонову, Борису Волынову, Евгению Ходунову, Георгию Шонину и Виктору Горбатко, - рассказала Елена Дорофей.

Заложить дубраву предложило Русское космическое общество Москвы. Проект «Гагаринский сад» с размахом реализуется во многих городах России. Юный натуралисты не только высаживают деревца, но и ухаживают за ними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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