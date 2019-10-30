«Десять дней не появлялась дома»: В Донецке пропала женщина с первой группой инвалидности по зрению

30 Окт. 21:57 2019-10-30T22:21:24+03:00

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В Буденновском районе Донецка пропала женщина – Лаврищева Евгения. 20 октября она вышла из дома и так и не вернулась. Родственники Евгении ищут ее все это время. Они оставили десятки сообщений в социальных сетях с фотографией пропавшей и просьбами помочь в ее поисках.

На вид Евгении 35 лет, она среднего роста, с русыми волосами и короткой стрижкой. Отличительная черта – первая группа инвалидности по зрению.

— Помогите найти! 20 октября вышла из дома и не вернулась Лаврищева Евгения 1981 года рождения, инвалид первой группы по зрению. На вид ей 35 лет, рост 145 – 150 сантиметров, светловолосая. Дома ее очень ждут. Будем благодарны за любую информацию. Телефон: 071 415 97 67, — пишут родственники пропавшей.

Соседи Евгении и ее семьи рассказали, что женщина обычно сама никуда не выходит. Её часто видели с мужем или сыном на рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU