2019-10-30T22:21:24+03:00
Общество

«Десять дней не появлялась дома»: В Донецке пропала женщина с первой группой инвалидности по зрению

На вид женщине 35 лет, среднего роста, волосы русые
Екатерина Сорока
Поделиться:
Женщина живет в районе ЮЖЭСС. Фото: vk.comЖенщина живет в районе ЮЖЭСС. Фото: vk.com
Изменить размер текста:

В Буденновском районе Донецка пропала женщина – Лаврищева Евгения. 20 октября она вышла из дома и так и не вернулась. Родственники Евгении ищут ее все это время. Они оставили десятки сообщений в социальных сетях с фотографией пропавшей и просьбами помочь в ее поисках.

На вид Евгении 35 лет, она среднего роста, с русыми волосами и короткой стрижкой. Отличительная черта – первая группа инвалидности по зрению.

— Помогите найти! 20 октября вышла из дома и не вернулась Лаврищева Евгения 1981 года рождения, инвалид первой группы по зрению. На вид ей 35 лет, рост 145 – 150 сантиметров, светловолосая. Дома ее очень ждут. Будем благодарны за любую информацию. Телефон: 071 415 97 67, — пишут родственники пропавшей.

Соседи Евгении и ее семьи рассказали, что женщина обычно сама никуда не выходит. Её часто видели с мужем или сыном на рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Гагаринский сад»: В Донецке высадили дубраву памяти первых советских космонавтов
Когда Киев займется инвентаризацией дел пенсионеров-переселенцев из Донбасса
Националисты бунтуют в Донбассе за 500 тысяч долларов Порошенко
В ДНР не будут прекращать выплату пенсии жителям, у которых нет паспортов Республики
За денежные переводы в Донецке будут платить официально
В республиках Донбасса пройдут учения МЧС, МВД и УНМ по ликвидации кризисных ситуаций
В ДНР появится новая платежная система, совместимая с российской
Киев готов на броневиках возить пенсии жителям республик Донбасса
В ДНР готовят новый закон, позволяющий решить проблемы с бродячими животными
«Люблю смотреть, как ведут себя парнокопытные»: львовский писатель сравнил с животными жителей Донбасса
Летел из города Счастье: защитники ЛНР сбили украинский беспилотник с ядом
В Перевальске подростки оставили на асфальте пожелания для жителей города
Пока в Минске о мире договаривались: украинская армия в два раза нарастила интенсивность обстрелов ДНР