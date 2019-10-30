Когда Киев займется инвентаризацией дел пенсионеров-переселенцев из Донбасса

30 Окт. 20:33 2019-10-30T20:33:42+03:00

До нового года в ПФУ проверят все пенсионные дела – кроме дел переселенцев. Фото: ПФУ

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На днях мне позвонила знакомая из Макеевки пенсионерка Валентина Петровна с неожиданным вопросом.

- В очередной раз ездила в Мариуполь – проходила идентификацию в Ощадбанке, - рассказала женщина. - Так там среди местных пенсионеров идут разговоры о какой-то инвентаризации пенсионных дел. Говорят, что перепроверяют все начисления. Не знаешь, нас это затронет? А то найдут повод, чтобы приостановить выплаты, и знать не будешь.

Позвонил в Мариупольское управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

- Переселенцев мы пока не проверяем, - ответили на «горячей линии». – А когда будем, не известно.

Из официальных источников ПФУ удалось узнать, что сейчас в местных управлениях до нового года должны провести инвентаризацию всех пенсионных дел – за исключением дел внутренне перемещенных лиц.

Проводится инвентаризация для контроля за выплатами. То есть должны быть подтверждающие документы, на основании которых назначена пенсия и определен ее размер. Идет сверка и по линии реестра общеобязательного государственного социального страхования. Кроме того, формируются пенсионные дела в электронном виде.

Инвентаризацию же пенсионных дел, находящихся в республиках Донбасса, обещают провести в течение года после непосредственного доступа к ним рабочей инвентаризационной комиссии органов ПФУ. То есть этот вопрос полностью зависит от процесса мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями.

Так что я успокоил Валентину Петровну: как переселенку, ее дело проверять сейчас не будут. А пенсионные документы в Макеевке «инвентаризируют» очень не скоро. Если вообще киевские власти доберутся до них.

ИСТОЧНИК KP.RU