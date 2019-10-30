2019-10-30T19:16:51+03:00
Политика

Националисты бунтуют в Донбассе за 500 тысяч долларов Порошенко

В Народной милиции ДНР рассказали, как происходит финансирование радикалов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В район разведения войск в Донбассе прибывают новые группы радикалов. Фото: novosti.icuВ район разведения войск в Донбассе прибывают новые группы радикалов. Фото: novosti.icu
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В управлении Народной милиции ДНР, ссылаясь на данные разведки, сегодня рассказали, что доверенные лица экс-президента Украины Петра Порошенко заплатили националистам 500 тысяч долларов за акции по усилению напряженности в Донбассе.

- 26 октября в Харькове, под прикрытием антиправительственного митинга против формулы «Штайнмаера» прошла закрытая встреча руководителей националистических ячеек Харьковской области, на которой присутствовали представители ДУК «Правый Сектор», ВО «Свобода», «Автомайдан Харьков», «Азов», «Тризуб», «Щит 520» и «Националистический корпус» (запрещенные в РФ организации. - Авт.). Там доверенные лица Порошенко передали националистам 500 тысяч долларов, - отметили в УНМ ДНР.

Подобные встречи прошли и в некоторых других областях Украины. Цель - срыв мирных инициатив, усиление напряженности в регионе и подрыв доверия населения Украины к действующему президенту.

- Начиная с 28 октября, нами отмечается прибытие в район села Богдановка (находится на одной линии с Петровским, где должен быть отвод войск. – Авт.) и близлежащие населенные пункты групп радикалов, которые обустраивают полевые лагеря. Некоторые бандформирования местом для проживания выбирают дома местных жителей и под угрозой расправы выселяют их. Такой метод обустройства особенно характерен для бандитов из «Правого Сектора». Около 100 человек из ПС сейчас находятся в селе Николаевка, жители которого ежедневно страдают от бесчинств «патриотов». Обращения и жалобы в местные органы власти остаются без внимания, райадминистрация сама находится под постоянным прессингом со стороны националистов, - рассказали подробности в УНМ.

Впрочем, известно, что руководство Украины перебрасывает в районы разведения войск силы полиции, находящейся в резерве командования операции объединенных сил (ООС) в Донбассе. Также командованием ООС отданы указания по усилению контроля за арсеналами, складами и другими местами хранения вооружения и боеприпасов, чтобы они не попали к радикалам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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