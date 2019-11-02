Украинский журналист снял документальный сериал про людей Донбасса

СЕГОДНЯ 10:14 2019-11-02T10:14:32+03:00

Первый герой сериала Вышинского рассказывает о том, как это – учить студентов во время войны. Фото: youtube.com/user/rianovosti

Всего в сериале восемь эпизодов, которые выходят еженедельно на YouTube канале РИА Новости

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Журналист Кирилл Вышинский снял документальный сериал под названием «Люди Донбасса». Он состоит из восьми эпизодов.

Каждая серия посвящена отдельной личности. Героями журналиста уже успели стать: ректор Донецкого национального университета, глава администрации Горловки, руководитель донецкого Института неотложной и восстановительной хирургии и телеведущий политического ток-шоу.

— Сегодня на Донбассе гражданская война, о которой ежедневно сообщают в новостях. Она идет уже пять лет, и мне захотелось поговорить с людьми Донбасса о том, что с ними произошло за это время, как они изменились, как представляют себе свое будущее, — отметил Кирилл Вышинский.

Сериал будет выходить по одной серии еженедельно. Первый эпизод «Людей Донбасса» про «женщину со стальным характером» уже можно посмотреть в YouTube.

В мае 2018 года журналиста задержали в Киеве в подозрении, что он поддерживает Республики Донбасса Но в августе 2019 года его все же освободили из-под стражи. После этого инцидента Вышинский вернулся в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU