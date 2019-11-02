Украинский журналист снял документальный сериал про людей Донбасса
Журналист Кирилл Вышинский снял документальный сериал под названием «Люди Донбасса». Он состоит из восьми эпизодов.
Каждая серия посвящена отдельной личности. Героями журналиста уже успели стать: ректор Донецкого национального университета, глава администрации Горловки, руководитель донецкого Института неотложной и восстановительной хирургии и телеведущий политического ток-шоу.
— Сегодня на Донбассе гражданская война, о которой ежедневно сообщают в новостях. Она идет уже пять лет, и мне захотелось поговорить с людьми Донбасса о том, что с ними произошло за это время, как они изменились, как представляют себе свое будущее, — отметил Кирилл Вышинский.
Сериал будет выходить по одной серии еженедельно. Первый эпизод «Людей Донбасса» про «женщину со стальным характером» уже можно посмотреть в YouTube.
В мае 2018 года журналиста задержали в Киеве в подозрении, что он поддерживает Республики Донбасса Но в августе 2019 года его все же освободили из-под стражи. После этого инцидента Вышинский вернулся в Россию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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