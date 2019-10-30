В ДНР не будут прекращать выплату пенсии жителям, у которых нет паспортов Республики

СЕГОДНЯ 17:21 2019-10-30T17:21:40+03:00

Оформить и получать пенсию в ДНР можно при наличии как республиканских, так и украинских паспортов. Фото: yandex/images

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В последнее время количество желающих получить паспорт гражданина ДНР значительно пополнилось пожилыми людьми. Причиной тому не только патриотические чувства, но и стремление не лишиться пенсионных выплат в Республике.

- Слышал, что говорят: у кого нет паспорта ДНР, с нового года останется без пенсии, - поделилась со мной «новостью» дончанка Виктория. – Есть даже разъяснение Пенсионного фонда ДНР.

- Видел-видел эти «разъяснения» – на украинских сайтах публикуют, - ответил знакомой. – А ты помысли логически: успеют в ДНР выдать сотни тысяч паспортов пенсионерам за два месяца? Нет, конечно. Это очередной украинский фейк.

Такого же мнения придерживаются и в Пенсионном фонде ДНР.

- Уважаемые пенсионеры! Будьте бдительны и доверяйте только проверенной информации! – обратились сегодня в ПФ к пожилым людям. - Пенсионный фонд ДНР обращает внимание, что размещаемая на различных Интернет-ресурсах информация о прекращении выплаты пенсий с 1 января 2020 года, в случае отсутствия паспорта гражданина ДНР или паспорта гражданина Российской Федерации, является неправдивой.

Отмечается, что оформить и получать пенсию на территории ДНР возможно при наличии как республиканских, так и украинских паспортов.

Гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики, пенсионные выплаты производятся при наличии удостоверения на постоянное проживание, которое выдается миграционной службой ДНР.

Для получения более подробных разъяснений можно обратиться по телефонам «горячих линий» территориальных управлений, а также центрального аппарата Пенсионного фонда ДНР: 071-303-57-48; (062)-300-25-76.

ИСТОЧНИК KP.RU