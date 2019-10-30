За денежные переводы в Донецке будут платить официально

СЕГОДНЯ 16:13 2019-10-30T16:14:46+03:00

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Новость о том, что скоро в Республике появится новая денежная система облетела Донецк мгновенно. Дело в том, что несколько месяцев из Донецка невозможно было отправить деньги в Россию, и получить по карте тоже.

- Работала "серая схема", - говорит донецкий предприниматель Антон Петренко. - Это было удобно. Приезжаешь на определенные точки, и деньги моментально перечисляются. Точно так же можно было и получить.

Но потом система исчезла. Новость о ее возобновлении облетела жителей мгновенно.

С ее помощью можно будет делать прямые переводы на другую денежную систему, используемая в России.

Об этом на пленарном заседании Донецкого международного инвестиционного форума сообщила ректор Донецкой академии управления и государственной службы при Главе ДНР Лариса Костровец.

Новая денежная система практически готова. Остался только вопрос времени, когда ее запустят, чтобы опробовать на практике.

— Разработка данного продукта практически завершена. Его апробация в Республиках – дело ближайшего времени. Этот подход позволит уменьшить политически обусловленные риски, связанные с ведением бизнеса на территории ДНР, обеспечит оперативность проведения расчетов и станет значительным шагом в создании благоприятного инвестиционного климата, — рассказала Лариса Костровец.

Мы платили 5%, - может, сейчас станет меньше, - надеется Антон.

ИСТОЧНИК KP.RU