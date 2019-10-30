2019-10-30T13:34:40+03:00
Политика

«Люблю смотреть, как ведут себя парнокопытные»: львовский писатель сравнил с животными жителей Донбасса

Остап Дроздов выступает за поголовное лишение дончан и луганчан украинского гражданства
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Дроздов похож на Геббельса в своем презрении и ненависти к недочеловекам. Фото: youtube.com/5каналДроздов похож на Геббельса в своем презрении и ненависти к недочеловекам. Фото: youtube.com/5канал
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В эфире украинского Пятого канала львовский писатель и журналист Остап Дроздов сравнил жителей Донбасса с животными. Так он отреагировал на предложение ведущей передачи Янины Соколовой прокомментировать сюжет, как тысячи луганчан вышли на площадь с обращением «Мы хотим в Россию

- Я с детства любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя там ведут животные, особенно в вольере с парнокопытными. Но я уже немного перерос это дело и все точки на «i» расставил, — сказал Дроздов.

Он считает, что Донбасс по гражданскому созданию — наихудший. Янина Соколова сообщила, что у Дроздова даже есть целая программа, как поступить Киеву с дончанами и луганчанами после «деоккупации». По мнению писателя, сначала всех проживающих на территориях республик людей надо лишить украинского гражданства. А потом провести жесточайшую люстрацию на основе закона о коллаборантах. Привлечь к уголовной ответственности.

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Планы Дроздова, которые смакует порошенковский Пятый канал, лишь еще раз подчеркивают правильность выбора жителей Донбасса, который был сделан в 2014 году (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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