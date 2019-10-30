«Люблю смотреть, как ведут себя парнокопытные»: львовский писатель сравнил с животными жителей Донбасса

СЕГОДНЯ 13:34 2019-10-30T13:34:40+03:00

Дроздов похож на Геббельса в своем презрении и ненависти к недочеловекам. Фото: youtube.com/5канал

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В эфире украинского Пятого канала львовский писатель и журналист Остап Дроздов сравнил жителей Донбасса с животными. Так он отреагировал на предложение ведущей передачи Янины Соколовой прокомментировать сюжет, как тысячи луганчан вышли на площадь с обращением «Мы хотим в Россию!»

- Я с детства любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя там ведут животные, особенно в вольере с парнокопытными. Но я уже немного перерос это дело и все точки на «i» расставил, — сказал Дроздов.

Он считает, что Донбасс по гражданскому созданию — наихудший. Янина Соколова сообщила, что у Дроздова даже есть целая программа, как поступить Киеву с дончанами и луганчанами после «деоккупации». По мнению писателя, сначала всех проживающих на территориях республик людей надо лишить украинского гражданства. А потом провести жесточайшую люстрацию на основе закона о коллаборантах. Привлечь к уголовной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU