2019-10-30T13:42:46+03:00
Общество

В ДНР готовят новый закон, позволяющий решить проблемы с бродячими животными

Член общественной палаты Республики рассказал о сути предложений
Екатерина Сорока
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По словам Дмитрия Чернышева, на работу с бродячими животными Республика в этом году потратила в два раза больше денег, чем в предыдущем. Фото: sb.byПо словам Дмитрия Чернышева, на работу с бродячими животными Республика в этом году потратила в два раза больше денег, чем в предыдущем. Фото: sb.by
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На днях в Донецке прошло заседание членов Общественной палаты ДНР, на котором обсуждали проблему бродячих животных. В итоге был подготовлен новый законопроект. Член Общественной палаты Республики Дмитрий Чернышев рассказал, как государство планирует решать эту проблему.

Во-первых, нужно рассказать людям, как правильно себя вести с бродячими животными.

— Необходимо провести информационную кампанию, в ходе которой рассказывать нашим гражданам об ответственном отношении к животным, о том, как себя вести, что делать при встрече с брошенными или дикими животными, — рассказал Дмитрий Чернышев.

Во-вторых, ведомства Республики должны сообщать населению, что государство уже сделало для четвероногих.

— Второй момент – информирование населения о том, что уже делается на сегодняшний день в этом направлении органами государственной власти. А работа проводится очень серьезная. Но эта информация не всегда доходит до людей, поэтому они считают, что никто ничего не делает, — продолжил Чернышев.

В-третьих, нужно решить проблему с перенаселением собачьих приютов. Но как это собираются делать в Общественной палате, пока не знают. Да, и брать ответственность за убийство бродяжек тоже никто не хочет.

В-четвертых, нужно рассказывать детям в школах, как правильно себя вести с домашними животными, быть с ними добродушными и брать за них ответственность.

В-пятых, в Республике должен быть учет домашних животных в домах и квартирах. Новый закон предполагает, что этим будут заниматься ЖЭКи.

В-шестых, рано или поздно, придется перейти на более жесткий контроль: стерилизации животных; сколько питомцев можно будет селить в одном доме или квартире; создание базы регистрации домашних животных; разработка современных методов поиска хозяев четвероногих потеряшек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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