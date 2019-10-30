Летел из города Счастье: защитники ЛНР сбили украинский беспилотник с ядом

СЕГОДНЯ 12:42 2019-10-30T12:42:15+03:00

В украинской армии приспособили беспилотники для выброса ядов на территории республик Донбасса. Фото: пресс-служба ГШ ВСУ.

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24 октября вблизи водоема в районе населенного пункта Обозное защитники ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), следовавший со стороны города Счастье. Каково же было удивление военных, когда в беспилотнике они обнаружили контейнер с порошкообразным веществом. На место падения БПЛА были вызваны специалисты МЧС, которые оцепили территорию и изъяли порошок для лабораторного исследования.

- По результатам предварительного анализа - в порошке содержится вещество, имеющее признаки белкового яда растительного происхождения, - сообщили 29 октября в пресс-службе МЧС ЛНР. Проводится дальнейшая экспертиза, по итогам которой будет сделано экспертное заключение.

Кстати, официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий ранее предупреждал, что в зону ответственности оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север» прибыло подразделение националистов для проведения провокаций с использованием отравляющих химических веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU