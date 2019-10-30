Пока в Минске о мире договаривались: украинская армия в два раза нарастила интенсивность обстрелов ДНР
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 10 раз, – сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 122 единицы.
В предыдущие сутки – 28 октября - количество боеприпасов, выпущенных по территории ДНР, составило 53 единицы. Таким образом, интенсивность обстрелов 29 октября выросла более чем в два раза.
Под огнем оказались Минеральное, Спартак, Васильевка – в районе Донецка; Доломитное, Гольмовский, Озеряновка, Широкая Балка – в районе Горловки; Петровское и Саханка на юге ДНР.
При обстрелах применялись: минометы калибра 60 мм и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы.
К счастью, жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Кстати, 29 октября в Минске участники Контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали новую дату начала разведения сил на участке «Петровское — Богдановка». И именно в это время ВФУ выпустили по Петровскому 59 гранат из автоматического гранатомета и 10 мин калибром 60 мм.
Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин обратил внимание, что 60-миллиметровые минометы стоят на вооружении стран НАТО, а сам обстрел носил провокационный характер – был направлен на срыв договоренностей о разведении войск.
ИСТОЧНИК KP.RU