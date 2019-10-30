2019-10-30T10:29:38+03:00
Политика

Пока в Минске о мире договаривались: украинская армия в два раза нарастила интенсивность обстрелов ДНР

За прошедшие сутки ВСУ выпустили 122 боеприпаса по девяти селам Республики
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
По Петровскому под Донецком стреляли из автоматического гранатомета. Фото: Пресс-центр штаба ООСПо Петровскому под Донецком стреляли из автоматического гранатомета. Фото: Пресс-центр штаба ООС
Изменить размер текста:

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 10 раз, – сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 122 единицы.

В предыдущие сутки – 28 октября - количество боеприпасов, выпущенных по территории ДНР, составило 53 единицы. Таким образом, интенсивность обстрелов 29 октября выросла более чем в два раза.

Под огнем оказались Минеральное, Спартак, Васильевка – в районе Донецка; Доломитное, Гольмовский, Озеряновка, Широкая Балка – в районе Горловки; Петровское и Саханка на юге ДНР.

При обстрелах применялись: минометы калибра 60 мм и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы.

К счастью, жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Кстати, 29 октября в Минске участники Контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали новую дату начала разведения сил на участке «Петровское — Богдановка». И именно в это время ВФУ выпустили по Петровскому 59 гранат из автоматического гранатомета и 10 мин калибром 60 мм.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин обратил внимание, что 60-миллиметровые минометы стоят на вооружении стран НАТО, а сам обстрел носил провокационный характер – был направлен на срыв договоренностей о разведении войск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перевальске подростки оставили на асфальте пожелания для жителей города
47 тысяч ложных вызовов: в Донбассе псих поставил «на уши» скорую помощь
Дата разведения войск в Петровском согласована, но ее не называют – опасаются провокаций националистов
Погода на день в Луганске: 30 октября без существенных осадков, днем до +9 градусов
Погода на день в Донецке: 30 октября будет солнечно и прохладно - до +8 градусов
«Это не развод сил, а разводняк народа»: Донецкий волонтер Андрей Лысенко об очередном отводе вооружения
Денис Пушилин: ДНР способна стать крупным промышленным центром Евразии уже в ближайшее время
Жители Золотого: Ложимся спать, как в могилу. Если утром проснулся, глаза открыл – значит, ты живой
«Хлопци, вас надурылы, то в Петровському разводятся, едьте туды» - ВСУ тролят нациков, приехавших в Золотое
Пушилин заявил о намерении открыть банк с исламскими бизнесменами
Дарья Морозова – об обмене пленными с Украиной: Про многих удерживаемых «забыли»
Ищем трон: Для спасенного пса Комбата из Горловки нужна теплая лежанка
На переговорах по Донбассу в Минске спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика может сменить проамериканский «ястреб»
В ЛНР продолжают разводить силы и средства
Несмотря на войну и блокаду, в ДНР стали выдавать на-гора еще больше угля
Дейнего: Украина приступила к устранению нарушений на участке разведения в Золотом
Украинские боевики нанесли артудар по участку разведения войск в Петровском
В Донбассе началось разведение сил и средств
В Донбасс хотят привлечь капитал
Перспективы ведения бизнеса в Донбассе изучают инвесторы из стран арабского мира
МЧС ЛНР сообщает о сокращении подачи воды в восемь городов